Новини 10 вересня: Зеленський на YES, результати розслідування ТСК у справі "вагнерівців"

Зеленський допускає повномасштабну війну з Росією, Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію щодо "вагнерівців" – ТСК — актуальні новини 10 вересня.

Про Зеленського

Президент Володимир Зеленський допускає вірогідність повноцінної війни з Росією — про це він заявив на форумі YES Brainstorming "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання" у Києві.

У Кремлі вважають міркування про можливість повномасштабної війни Росії і України "апокаліптичними".

Також Зеленський заявив, що працювати на державу складно, невигідно і дешево, тому він чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тисяч гривень на місяць.

Відповідаючи на питання про другий термін, глава держави сказав, що волів би встигнути виконати всі свої обіцянки в один президентський термін.

Про ТСК у справі "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи "вагнеріців" дійшла до висновку, що Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію, оскільки її планували у липні 2020 року.

Очільниця ТСК Мар’яна Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.

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