Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"
Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией, Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК — актуальные новости 10 сентября.
О Зеленском
Президент Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией — об этом он заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" во Киеве.
В Кремле считают рассуждения о возможности полномасштабной войны России и Украины "апокалиптическими".
Также Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц.
Отвечая на вопрос о втором сроке, глава государства сказал, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.
О ВСК в деле "вагнеровцев"
Временная следственная комиссия по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что Порошенко не мог санкционировать спецоперацию, поскольку ее планировали в июле 2020 года.
Руководительница ВСК Марьяна Безуглая рассказала, что такой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие". Также отмечается, что боевиков должны были задержать в Стамбуле турецкие силовики, поскольку "вагнеровцы" воевали в Сирии.
О телеграм-канале УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая также является младшей сержанткой ВСУ, заявила, что сфотографировалась в Цюрихе по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко, которая заканчивает карьеру.
Рада запретила изображать в рекламной продукции части тела человека с намеком на сексуальные отношения и использовать гендерные стереотипы.
Николай Тищенко заявил, что после нападения на Гео Лероса пошел помолиться за его здоровье — Лерос такие действия нардепа назвал богохульством и добавил, что Тищенко должен молиться за тех, "кого убил и покалечил".
Дания отменила все коронавирусные ограничения, став первой страной ЕС, которая полностью вернулась к повседневной допандемийной жизни.
За сутки 9 сентября в Украине зафиксировали 3 615 новых случаев COVID-19, госпитализировали 1 056 человек, умерли 76 больных, выздоровели 1 310 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 173 615 человек.