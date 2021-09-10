Новости 10 сентября: Зеленский на YES, результаты расследования ВСК в деле "вагнеровцев"

Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией, Порошенко не мог санкционировать спецоперацию по "вагнеровцам" – ВСК — актуальные новости 10 сентября.

О Зеленском

Президент Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией — об этом он заявил на форуме YES Brainstorming "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию" во Киеве.

В Кремле считают рассуждения о возможности полномасштабной войны России и Украины "апокалиптическими".

Также Зеленский заявил, что работать на государство сложно, невыгодно и дешево, поэтому он ждет молодых и амбициозных людей, которые готовы работать на страну за 30 тысяч гривен в месяц.

Отвечая на вопрос о втором сроке, глава государства сказал, что хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

О ВСК в деле "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что Порошенко не мог санкционировать спецоперацию, поскольку ее планировали в июле 2020 года.

Руководительница ВСК Марьяна Безуглая рассказала, что такой спецоперации в Украине не было, а было "специальное мероприятие". Также отмечается, что боевиков должны были задержать в Стамбуле турецкие силовики, поскольку "вагнеровцы" воевали в Сирии.

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