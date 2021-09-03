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Нападника на Порошенка мають притягнули до відповідальності через суд – "Євросолідарність"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:03

Печерський райсуд столиці зобов‘язав райуправління Нацполіції зареєструвати кримінальне провадження щодо нападу на п’ятого президента Петра Порошенка. 

Джерело: пресслужба "Євросолідарності", депутат Київради Віктор Кононенко у Facebook

Пряма мова: "Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого президента Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати.

Печерський районний суд Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча".

Деталі: Кононенко також подякував активістам, які допомогли ідентифікувати учасників нападу.

28 серпня адвокати Порошенка, свідки нападу народний депутат Максим Саврасов та Віктор Кононенко подали до Печерського суду скаргу на бездіяльність поліції.

 

Передісторія: 

  • 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.
  • Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.
  • 26 серпня чоловіка, який облив зеленкою нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка на Марші Захисників 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьПорошенконапад


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