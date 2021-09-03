Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападника на Порошенка мають притягнули до відповідальності через суд – "Євросолідарність"

П'ятниця, 3 вересня 2021, 17:03
Нападника на Порошенка мають притягнули до відповідальності через суд – Євросолідарність

Печерський райсуд столиці зобов‘язав райуправління Нацполіції зареєструвати кримінальне провадження щодо нападу на п’ятого президента Петра Порошенка. 

Джерело: пресслужба "Євросолідарності", депутат Київради Віктор Кононенко у Facebook

Пряма мова: "Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого президента Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати.

Печерський районний суд Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча".

Деталі: Кононенко також подякував активістам, які допомогли ідентифікувати учасників нападу.

28 серпня адвокати Порошенка, свідки нападу народний депутат Максим Саврасов та Віктор Кононенко подали до Печерського суду скаргу на бездіяльність поліції.

 

Передісторія: 

  • 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.
  • Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.
  • 26 серпня чоловіка, який облив зеленкою нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка на Марші Захисників 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Європейська солідарністьПорошенконапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Європейська солідарність
Нардеп Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, розгляд відклали
Затримали нардепа Алєксєєва: СБУ каже − обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч
"Євросолідарність" заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію
Останні новини
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
Усі новини...
Реклама: