Нападника на Порошенка мають притягнули до відповідальності через суд – "Євросолідарність"

Печерський райсуд столиці зобов‘язав райуправління Нацполіції зареєструвати кримінальне провадження щодо нападу на п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: пресслужба "Євросолідарності", депутат Київради Віктор Кононенко у Facebook

Пряма мова: "Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого президента Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати.

Печерський районний суд Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча".

Деталі: Кононенко також подякував активістам, які допомогли ідентифікувати учасників нападу.

28 серпня адвокати Порошенка, свідки нападу народний депутат Максим Саврасов та Віктор Кононенко подали до Печерського суду скаргу на бездіяльність поліції.

Передісторія: