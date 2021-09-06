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"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Понеділок, 6 вересня 2021, 19:30
Фото: Facebook Чубарова

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла так званий "суд" в Криму відправив під варту до 4 листопада. 

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, адвокат Микола Полозов у Facebook   

Пряма мова Чубарова: "Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана ДЖЕЛЯЛОВА під варту до 4 листопада 2021 року – на період "слідства".

Деталі: Відповідне рішення ухвалив так званий Київський районний суд Сімферополя. Він задовольнив клопотання слідчого ФСБ про застосування до Джеляла запобіжного заходу у вигляді арешту. Захист має намір оскаржити це рішення. 

Передісторія: 

  • 3 та 4 вересня на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.
  • Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників – кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.
  • За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
  • Він також розповів, що Джеляла цілий день утримували в наручниках і з мішком на голові.

Українська правда
Теми: кримські татариКримокупація


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