"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці
Понеділок, 6 вересня 2021, 19:30
Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла так званий "суд" в Криму відправив під варту до 4 листопада.
Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, адвокат Микола Полозов у Facebook
Пряма мова Чубарова: "Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана ДЖЕЛЯЛОВА під варту до 4 листопада 2021 року – на період "слідства".
Деталі: Відповідне рішення ухвалив так званий Київський районний суд Сімферополя. Він задовольнив клопотання слідчого ФСБ про застосування до Джеляла запобіжного заходу у вигляді арешту. Захист має намір оскаржити це рішення.
Передісторія:
- 3 та 4 вересня на захопленому Росією півострові російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова.
- Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівлі ФСБ в Сімферополі. Як повідомлялося, окупанти схопили більше 50 протестувальників – кримських татар. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень "поліції" в тимчасово окупованому Криму. Пізніше більшість із них відпустили.
- За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, Джелялову висунули підозру за ч. 1 статті 281 "Диверсія" КК РФ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.
- Він також розповів, що Джеляла цілий день утримували в наручниках і з мішком на голові.
Українська правда