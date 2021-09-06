"Суд" відправив Джеляла під варту на два місяці

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла так званий "суд" в Криму відправив під варту до 4 листопада.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, адвокат Микола Полозов у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Російський окупаційний суд в Сімферополі схвалив рішення про взяття Нарімана ДЖЕЛЯЛОВА під варту до 4 листопада 2021 року – на період "слідства".

Деталі: Відповідне рішення ухвалив так званий Київський районний суд Сімферополя. Він задовольнив клопотання слідчого ФСБ про застосування до Джеляла запобіжного заходу у вигляді арешту. Захист має намір оскаржити це рішення.

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