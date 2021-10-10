Головні новини суботи і ночі: відставка Курца, зірване засідання щодо САП

Себастьян Курц, фото з його facebook

Канцлер Австрії Курц пішов у відставку; засідання комісії з обрання керівника САП зірвано – актуальні новини 9 жовтня.

Про Австрію

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде з посади, на тлі корупційного скандалу

Курц запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберга в якості свого наступника.

Про САП

Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося через відсутність кворуму: один із членів комісії – Андрій Гуджал – не з'явився.

На думку джерела УП, ряд членів комісії блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що члени комісії мають виконати свій обов'язок.

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