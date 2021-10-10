Главные новости субботы и ночи: отставка Курца, сорванное заседание насчет САП
Канцлер Австрии Курц ушел в отставку; заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано - актуальные новости 9 октября.
Об Австрии
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит с поста, на фоне коррупционного скандала
Курц предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.
О САП
Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось из-за отсутствия кворума: один из членов комиссии - Андрей Гуджал - не появился.
По мнению источника УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.
Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания.
Президент Владимир Зеленский заявил, что члены комиссии должны выполнить свой долг.
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