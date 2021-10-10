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Главные новости субботы и ночи: отставка Курца, сорванное заседание насчет САП

Воскресенье, 10 октября 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: отставка Курца, сорванное заседание насчет САП
Себастьян Курц, фото из его facebook

Канцлер Австрии Курц ушел в отставку; заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано - актуальные новости 9 октября.

Об Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит с поста, на фоне коррупционного скандала

Курц предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга в качестве своего преемника.

О САП

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось  из-за отсутствия кворума: один из членов комиссии - Андрей Гуджал - не появился.

По мнению источника УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что члены комиссии должны выполнить свой долг.

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Украинская правда
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