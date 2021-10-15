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Головні новини четверга і ночі: марш у Києві, на межі "червоної" зони

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 08:00
Головні новини четверга і ночі: марш у Києві, на межі червоної зони
фото: Суспільне

У центрі Києва пройшов марш до Дня захисників та захисниць, 5 областей перебувають на межі "червоної" зони – актуальні новини 14 жовтня і ночі.

Про марш у Києві

У центрі Києва сотні людей зібралися на марш до Дня захисників та захисниць.

Про "червону" зону

На межі з червоною зоною епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

Про інші важливі новини

За добу 13 жовтня в Україні зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок COVID-19, померло 412 хворих.

Під час огляду тіла народного депутата Антона Полякова було виявлено два катетери з речовиною бурого кольору, а також готівку.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає напрацювати сценарій звільнення окупованих територій Криму й ОРДЛО з використанням усіх сучасних форм озброєння та стратегій.

Служба безпеки встановила, що затриманий на Лугащині бойовик, який здійснював розвідку, має кримінальне минуле, йому оголошено підозру.

МОЗ та Міносвіти можуть продовжити осінні канікули в українських школах до 3-4 тижнів через пандемію коронавірусу.

На Луганщині в День захисників і захисниць України, 14 жовтня, відбувся військовий парад із проходженням особового складу і техніки.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку, у межах якої відвідає позиції українських військових на Луганщині та Донеччині.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, що Україні підготували 55,5 тисяч ковід-ліжок, половина з яких на даний момент вже зайнята зараженими пацієнтами.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко анонсував, що Офіційний Київ має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.

Компанії-боржники Брокбізнесбанку під час його ліквідації підписували з Володимиром Зеленським і Сергієм Шефіром угоди, аби вивести з-під застави вартісне майно. Такі угоди мали б допомогти Зеленському й Шефіру отримати свої депозити в обхід законної процедури.

В акаунтах генерального консульства Росії в Харкові 14 жовтня з’явилося "привітання з Днем захисників і захисниць України" з переліком, як вказувалося, російських розвідників і працівників ФСБ.

У Москві під час показу фільму Аґнешки Холланд "Гарет Джонс" (в українському прокаті – "Ціна правди") в офісі правозахисного центру "Меморіал" (визнаного російською владою "іноземним агентом") скоїли напад кілька десятків людей.

За добовою смертністю від коронавірусу Україна займає 5 місце у світі і 2 в Європі.

Українська правда

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