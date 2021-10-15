Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны

В центре Киева прошел марш ко Дню защитников и защитниц, 5 областей находятся на грани "красной" зоны – актуальные новости 14 октября и ночи.

О марше в Киеве

В центре Киева сотни людей собрались на марш ко Дню защитников и защитниц.

О "красной" зоне

Граничат с красной зоной эпидемической опасности Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

О других важных новостях

За сутки 13 октября в Украине зафиксировано 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19, умерло 412 больных.

При осмотре тела народного депутата Антона Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета, а также наличные.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывает разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Служба безопасности установила, что задержанный в Луганской области боевик, который осуществлял разведку, имеет криминальное прошлое, ему объявлено подозрение.

Минздрав и Минобразования могут продлить осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недели из-за пандемии коронавируса.

В Луганской области в День защитников и защитниц Украины, 14 октября, прошел военный парад с прохождением личного состава и техники.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит позиции украинских военных в Луганской и Донецкой областях.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, что Украина подготовили 55500 ковид-кроватей, половина из которых на данный момент уже занята зараженными пациентами.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Компании-должники Брокбизнесбанка во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, чтобы вывести из-под залога стоящее имущество. Такие соглашения должны помочь Зеленскому и Шефиру получить свои депозиты в обход законной процедуре.

В аккаунтах генерального консульства России в Харькове 14 октября появилось "поздравления с Днем защитников и защитниц Украины" с перечнем, как указывалось, российских разведчиков и работников ФСБ.

В Москве во время показа фильма Аґнешкы Холланд "Гарет Джонс" (в украинском прокате - "Цена правды") в офисе правозащитного центра "Мемориал" (признанного российскими властями "иностранным агентом") совершили нападение несколько десятков человек.

По суточной смертности от коронавируса Украина занимает 5 место в мире и 2 в Европе.