Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини

В Україні побільшало "червоних" зон і 22 жовтня вакцинували рекордну кількість українців, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ініціює оголошення персонами нон грата 10 послів – актуальні новини 23 жовтня і ночі.

Про "червоні" зони і рекорд вакцинації



23 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому Рівненську та Миколаївську області вирішено оголосити "червоними" з вівторка.

Протягом п’ятниці, 22 жовтня, в країні виявили ще 23 229 випадки коронавірусної хвороби, це трохи менше, ніж рекорд четверга.

У п’ятницю, 22 жовтня, в Україні 289 468 людей було вакциновано проти Covid, це рекордний показник від початку кампанії щеплення, минулий рекорд в 270 тис. щеплень був зафіксований днем раніше.

Про вислання 10 послів з Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ініціює оголошення персонами нон грата 10 послів, які оприлюднили заяви на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

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