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Главные новости субботы и ночи: "красные" зоны и рекорд вакцинации, высылка 10 послов из Турции

Воскресенье, 24 октября 2021, 08:00
фото: Эльдар Сарахман, УП

В Украине стало больше "красных" зон, и 22 октября вакцинировали рекордное количество украинцев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инициирует объявление персонами нон грата 10 послов – актуальные новости 23 октября и ночи.

О "красных" зонах и рекорде вакцинации

23 октября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором Ровенскую и Николаевскую области решено объявить "красными" со вторника.

В течение пятницы, 22 октября, в стране обнаружили еще 23 229 случая коронавирусной болезни, это немного меньше, чем рекорд четверга.

В пятницу, 22 октября, в Украине 289 468 человек было привито против Covid, это рекордный показатель с начала кампании по вакцинации, предыдущий рекорд в 270 тыс. прививок был зафиксирован днем ранее.

О высылке 10 послов из Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инициирует объявление персонами нон грата 10 послов, которые опубликовали заявление с призывом освободить активиста Османа Кавалу, которого судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.

О других важных новостиях

В Сумской области в ходе спецоперации работники СБУ совместно с полицейскими и представителями пенитенциарной службы разоблачили лиц, осуществлявших преступную деятельность в области. Силовики обнаружили связи подозреваемых с группировкой с РФ.

Ассистент режиссера на съемках фильма "Rust" Дэйв Холлс был уверен в том, что пистолет, который он передал Алек Болдуин, не был заряжен боевыми патронами, именно эту информацию он озвучил и актеру.

Бывшему президенту Грузии Саакашвили в пятницу поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и в субботу состояние его здоровья стабилизировалось.

Из-за незаконного посещения Крыма пограничники запретили въезд в Украину российской поэтессе и автору различных проектов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова предупредила, чтобы отношение к подделок ПЦР-тестов и COVID-сертификатов не ждали от нее пощады.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой проработать предложения, изложенные в петиции о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Российский "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта с 1 декабря.

Украина – вторая по суточной смертности и третья по распространению коронавируса в Европе.

Украинская правда
Темы: коронавирусТурцияУкраинамир
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