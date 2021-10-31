Головні новини суботи і ночі: рекорд вакцинації, фальшиві Covid-сертифікати

В Україні – рекорд щеплень проти коронавірусу за добу, поліція купила фальшиві Covid-сертифікати на ім'я хворого журналіста Савіка Шустера – актуальні новини 30 жовтня і ночі.

Про рекорд вакцинації

Протягом дня 29 жовтня щеплення проти коронавірусу зробили понад 317 тисяч українців, що є найбільшою кількістю від початку кампанії з вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини. Загалом проведено 17,4 млн щеплень.

Про фальшиві Covid-сертифікати

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що поліція купила фальшиві Covid-сертифікати на ім'я відомого журналіста Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв.

Єнін уточнив, що правоохоронці сплатили 250 євро одному з вінницьких шахраїв, який діяв спільно з медпрацівниками і вносив фейкові дані в електронну базу даних уряду.

Про "дискримінацію поляків"

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Київ спростовує заяву про те, що поляки в Україні зазнають дискримінації.

Про інші важливі новини

У п'ятницю, 29 жовтня, в країні виявили ще 26 198 випадків коронавірусу, що лише трохи менше рекорду попереднього дня.

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