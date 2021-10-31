Главные новости субботы и ночи: рекорд вакцинации, фальшивые Covid-сертификаты

В Украине – рекорд прививок против коронавируса в сутки, полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя больного журналиста Савика Шустера – актуальные новости 30 октября и ночи.

О рекорде вакцинации

В течение дня 29 октября прививки против коронавируса сделали более 317 тысяч украинцев, что является самым большим количеством от начала кампании по вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 377 032 человека. Всего сделано 17,4 млн прививок.

О фальшивых Covid-сертификатах

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что полиция купила фальшивые Covid-сертификаты на имя известного журналиста Савика Шустера, чтобы разоблачить мошенников.

Енин уточнил, что правоохранители уплатили 250 евро одному из винницких мошенников, который действовал совместно с медработниками и вносил фейковые данные в электронную базу данных правительства.

О "дискриминации поляков"

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации в отношении свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

Киев опровергает заявление о том, что поляки в Украине подвергаются дискриминации.

О других важных новостях

В пятницу, 29 октября, в стране обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня.

Власти Киева обратились в Кабмин, НАБУ и ДБР по поводу противоправного изменения границы столицы и захвата территории Киева Бучанским районным советом.

93 бригада Холодный Яр пояснила, что 26 октября ее бойцы занимали наблюдательные посты в окрестностях находящегося в "серой" зоне населенного пункта Старомарьевка с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям.

Иностранные дипломаты в России, привитые одобренными в мире вакцинами против ковида, но не признанными Москвой, не смогли получить QR-коды. В РФ такие коды представляются только тем, кто привит российским препаратом.

Суд арестовал на 2 месяца без права внести залог бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, повинившегося в убийстве человека.

В Сумах произошло столкновение между представителями "Правого сектора" и журналистами телеканала "НАШ".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее вероятным преемником Олафом Шольцом обсудили, в частности, поддержку Украины и невозможность манипуляций Россией "потоками природного газа".

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и Украина.