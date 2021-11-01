На довиборах у Раду проходить "слуга" Козир, шлях якому розчистив Зеленський
На довиборах до Верховної Ради проходить кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир, зі шляху якого прибрали фаворита Геннадія Лагуту, віддавши йому пост голови Херсонської ОДА.
Джерело: громадська організація "Рух ЧЕСНО" із посиланням на свого спостерігача
Деталі: 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори у Херсонській області (184 округ) до Верховної Ради. Вже опрацьовано майже всі протоколи (99,46%).
За результатами голосування, з 64% голосів виборців перемагає Козир.
Такий значний відсоток підтримки Козир має завдяки тому, що буквально за кілька днів до виборів його конкурента Лагуту з партії "Нам тут жити" призначили головою Херсонської ОДА в обмін на підтримку провладного кандидата.
На другому місці кандидат від Європейської солідарності Ігор Йосипенко. За нього проголосувало 14,29% виборців.
За спостереженнями "ЧЕСНО", ОВК розпочала прийом протоколів з 23:30, але основний наплив документів почався після опівночі, адже низка членів ДВК після підрахунку, чекали, щоб підписати протокол 1 листопада, щоб отриматидобові за 2 дні роботи.
Протягом ночі ОВК опрацювала понад 70% протоколів, відправивши на доопрацювання протоколів майже кожну третю комісію.
Що цьому передувало:
- Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської ОДА указом від 26 жовтня, звільнивши з цієї посади Козиря. Місцеві ЗМІ повідомляли, що посаду віддали в обмін на обіцянку Лагути зняти свою кандидатуру з довиборів у Раду на користь Козиря.
- У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.
- Після свого призначення Геннадій Лагута заявив, що зняв свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду на користь кандидата від "Слуги народу" Сергія Козиря. Але за законом термін для зняття кандидатури на той момент уже сплив.