На довиборах у Раду проходить "слуга" Козир, шлях якому розчистив Зеленський

На довиборах до Верховної Ради проходить кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир, зі шляху якого прибрали фаворита Геннадія Лагуту, віддавши йому пост голови Херсонської ОДА.

Джерело: громадська організація "Рух ЧЕСНО" із посиланням на свого спостерігача

Деталі: 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори у Херсонській області (184 округ) до Верховної Ради. Вже опрацьовано майже всі протоколи (99,46%).

За результатами голосування, з 64% голосів виборців перемагає Козир.

Такий значний відсоток підтримки Козир має завдяки тому, що буквально за кілька днів до виборів його конкурента Лагуту з партії "Нам тут жити" призначили головою Херсонської ОДА в обмін на підтримку провладного кандидата.

На другому місці кандидат від Європейської солідарності Ігор Йосипенко. За нього проголосувало 14,29% виборців.

За спостереженнями "ЧЕСНО", ОВК розпочала прийом протоколів з 23:30, але основний наплив документів почався після опівночі, адже низка членів ДВК після підрахунку, чекали, щоб підписати протокол 1 листопада, щоб отриматидобові за 2 дні роботи.

Протягом ночі ОВК опрацювала понад 70% протоколів, відправивши на доопрацювання протоколів майже кожну третю комісію.

Що цьому передувало: