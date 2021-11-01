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На довиборах у Раду проходить "слуга" Козир, шлях якому розчистив Зеленський

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:58
Сергій Козир, фото з його FACEBOOK

На довиборах до Верховної Ради проходить кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир, зі шляху якого прибрали фаворита Геннадія Лагуту, віддавши йому пост голови Херсонської ОДА.

Джерело: громадська організація "Рух ЧЕСНО" із посиланням на свого спостерігача

Деталі: 31 жовтня в Україні відбулися  проміжні вибори у Херсонській області (184 округ) до Верховної Ради. Вже опрацьовано майже всі протоколи (99,46%).

За результатами голосування, з 64% голосів виборців перемагає Козир.

Такий значний відсоток підтримки Козир має завдяки тому, що буквально за кілька днів до виборів його конкурента Лагуту з партії "Нам тут жити" призначили головою Херсонської ОДА в обмін на підтримку провладного кандидата.

На другому місці кандидат від Європейської солідарності Ігор Йосипенко. За нього проголосувало 14,29% виборців.

За спостереженнями "ЧЕСНО", ОВК розпочала прийом протоколів з 23:30, але основний наплив документів почався після опівночі, адже низка членів ДВК після підрахунку, чекали, щоб підписати протокол 1 листопада, щоб отриматидобові за 2 дні роботи.

Протягом ночі ОВК опрацювала понад 70% протоколів, відправивши на доопрацювання протоколів майже кожну третю комісію.

Що цьому передувало

  • Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської ОДА указом від 26 жовтня, звільнивши з цієї посади Козиря. Місцеві ЗМІ повідомляли, що посаду віддали в обмін на обіцянку Лагути зняти свою кандидатуру з довиборів у Раду на користь Козиря.
  • У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.
  • Після свого призначення Геннадій Лагута заявив, що зняв свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду на користь кандидата від "Слуги народу" Сергія Козиря. Але за законом термін для зняття кандидатури на той момент уже сплив.

Теми: Херсонська областьвибориВерховна РадаСлуга народу


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