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На довыборах в Раду проходит "слуга" Козырь, путь которому расчистил Зеленский

Понедельник, 1 ноября 2021, 17:58
На довыборах в Раду проходит слуга Козырь, путь которому расчистил Зеленский
Сергей Козырь, фото с его FACEBOOK

На довыборах в Верховную Раду проходит кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь, с пути которого убрали фаворита Геннадия Лагуту, отдав ему пост председателя Херсонской ОГА.

Источник: общественная организация "Движение ЧЕСНО" со ссылкой на своего наблюдателя

Детали: 31 октября в Украине прошли промежуточные выборы в Херсонской области (184 округ) в Верховную Раду. Уже обработаны почти все протоколы (99,46%).

По результатам голосования, с 64% голосов избирателей побеждает Козырь.

Такой значительный процент поддержки Козырь получил благодаря тому, что буквально за несколько дней до выборов его конкурента Лагуту из партии "Нам здесь жить" назначили главой Херсонской ОГА в обмен на поддержку провластного кандидата.

На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко. За него проголосовали 14,29% избирателей.

По наблюдениям "ЧЕСНО", ОИК начала прием протоколов с 23:30, но основной наплыв документов начался после полуночи, ведь ряд членов УИК после подсчета ждали, чтобы подписать протокол 1 ноября, чтобы получить суточные за 2 дня работы.

В течение ночи ОИК обработал более 70% протоколов, отправив на доработку протоколов почти каждую третью комиссию.

Что этому предшествовало:

  • Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской ОГА указом от 26 октября, уволив с этого поста Козыря. Местные СМИ сообщали, что должность отдали в обмен на обещание Лагуты снять свою кандидатуру с довыборов в Раду.
  • В сентябре на эти же довыборы в этом же округе "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.
  • После своего назначения Геннадий Лагута заявил, что снял свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду в пользу кандидата от "Слуги народа" Сергея Козыря. Однако по закону срок для снятия кандидатуры к тому моменту уже прошел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская областьвиборыВерховная РадаСлуга народа
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