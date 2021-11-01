На довыборах в Раду проходит "слуга" Козырь, путь которому расчистил Зеленский

Сергей Козырь, фото с его FACEBOOK

На довыборах в Верховную Раду проходит кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь, с пути которого убрали фаворита Геннадия Лагуту, отдав ему пост председателя Херсонской ОГА.

Источник: общественная организация "Движение ЧЕСНО" со ссылкой на своего наблюдателя

Детали: 31 октября в Украине прошли промежуточные выборы в Херсонской области (184 округ) в Верховную Раду. Уже обработаны почти все протоколы (99,46%).

По результатам голосования, с 64% голосов избирателей побеждает Козырь.

Такой значительный процент поддержки Козырь получил благодаря тому, что буквально за несколько дней до выборов его конкурента Лагуту из партии "Нам здесь жить" назначили главой Херсонской ОГА в обмен на поддержку провластного кандидата.

На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко. За него проголосовали 14,29% избирателей.

По наблюдениям "ЧЕСНО", ОИК начала прием протоколов с 23:30, но основной наплыв документов начался после полуночи, ведь ряд членов УИК после подсчета ждали, чтобы подписать протокол 1 ноября, чтобы получить суточные за 2 дня работы.

В течение ночи ОИК обработал более 70% протоколов, отправив на доработку протоколов почти каждую третью комиссию.

Что этому предшествовало: