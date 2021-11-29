Головні новини неділі та ночі: УДО, провадження через відео Бутусова

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив із посиланням на джерела, що з УДО звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над Гутою; ДБР почало провадження через публікацію Бутусовим відео.

Про УДО

За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак.

Управління державної охорони заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.

Про провадження через відео Бутусова

ДБР почало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає початок Державним бюро розслідувань кримінального провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці публічним актом вибіркового правосуддя.

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