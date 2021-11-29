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Главные новости воскресенья и ночи: УГО, дело из-за видео Бутусова

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:00
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО МИХАИЛА ТКАЧА

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники, что из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над Гутой; ДБР начало производство из-за публикации Бутусовым видео.

Об УГО

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста "Украинской правды" над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута.

О деле из-за видео Бутусова

ДБР начало уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает начало Государственным бюро расследований уголовного производства по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с выстрелами из гаубицы публичным актом выборочного правосудия.

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Украинская правда
Темы: Украинамир
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