Головні новини понеділка і ночі: "Омікрон", "червоні" зони в Україні

В Україні наразі не виявили "Омікрон"; Київ і п'ять областей повністю втратили ознаки "червоної" зони – актуальні новини 29 листопада.

Про "Омікрон"

Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 "Омікрон", який викликав занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, усі зразки, відмінні від "Дельти", будуть ретельно досліджувати.

Українці, що перебували у країнах, де виявлено "Омікрон", мають пройти 14-денну самоізоляцію після повернення в Україну.

Про коронавірус в Україні

Київ, Луганщина, Львівщина, Одещина, Рівненщина і Херсонщина вже не мають жодної ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки розповсюдження коронавірусу, хоча все ще лишаються "червоними".

Лише 10 днів тому у Києві та п'яти областях ситуація була набагато гіршою. У столиці та Львівській області зашкалювали два показники - рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем, на Рівненщині та Одещині погано було відразу з трьома ознаками - рівнем госпіталізацій, завантаженістю ліжок з киснем та коефіцієнтом виявлення випадків інфікування, а Луганська область потерпала від високого рівня госпіталізацій.

Про інші важливі новини

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