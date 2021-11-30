Главные новости понедельника и ночи: "Омикрон", "красные" зоны в Украине

В Украине пока не обнаружили "Омикрон"; Киев и пять областей полностью потеряли признаки "красной" зоны – актуальные новости 29 ноября.

Об "Омикроне"

По состоянию на 29 ноября в Украине не обнаружили штамма COVID-19 "Омикрон", который вызвал беспокойство во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, все образцы, отличные от "Дельты", будут тщательно исследовать.

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен "Омикрон", должны пройти 14-дневную самоизоляцию по возвращении в Украину.

О коронавирусе в Украине

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными".

Всего 10 дней назад в Киеве и пяти областях ситуация была намного хуже. В столице и Львовской области зашкаливали два показателя - уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом, в Ровенской и Одесской области плохо было сразу с тремя признаками - уровнем госпитализаций, загруженностью коек с кислородом и коэффициентом выявления случаев инфицирования, а Луганская область страдала от высокого уровня госпитализаций.

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