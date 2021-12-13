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Головні новини неділі і ночі: інцидент на кордоні Білорусі та Польщі, Зеленський про Гогілашвілі

Понеділок, 13 грудня 2021, 07:00
Головні новини неділі і ночі: інцидент на кордоні Білорусі та Польщі, Зеленський про Гогілашвілі
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі; Зеленський просить звільнити Гогілашвілі – актуальні новини 12 грудня.

Про польсько-білоруський кордон

Група мігрантів намагалася прорватися через польсько-білоруський кордон. Їм вдалося перейти кордон, але потім усіх затримали та відвезли до кордону.                             

Інцидент стався у районі населеного пункту Черемха у Підляському воєводстві.

Постраждав польський військовий, його вдарили каменем по обличчю.

Про Гогілашвілі

Президент Володимир Зеленський попросив очільника МВС та уряд звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра.

Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником Зеленського, а в самого Гогілашвілі є паспорт громадянина Росії.

Своє прохання президент оприлюднив через добу після інциденту, про який написали медіа, і який спричинив суспільний резонанс:  Гогілашвілі скандалив із правоохоронцями на в'їзді в зону ООС, лаявся, обурювався, що його не впізнали в обличчя й погрожував.

Після резонансного відео зі скандалом рядові працівники поліції передали журналісту Михайлу Ткачу відеозапис вже іншого інциденту.

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Українська правда

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