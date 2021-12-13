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Главные новости воскресенья и ночи: инцидент на границе Беларуси и Польши, Зеленский о Гогилашвили

Понедельник, 13 декабря 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: инцидент на границе Беларуси и Польши, Зеленский о Гогилашвили
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу; Зеленский просит уволить Гогилашвили – актуальные новости 12 декабря.

О польско-белорусской границе

Группа мигрантов пыталась прорваться через польско-белорусскую границу. Им удалось перейти границу, но потом всех задержали и увезли к границе.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха в Подляском воеводстве.

Пострадал польский военный, его ударили камнем по лицу.

О Гогилашвили

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником  Зеленского, а у самого Гогилашвили есть паспорт гражданина России.

Свою просьбу президент обнародовал через сутки после инцидента, о котором написали медиа, и вызвавшего общественный резонанс:  Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, ругался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.

После резонансного видео со скандалом рядовые сотрудники полиции передали журналисту Михаилу Ткачу видеозапись уже другого инцидента.

О других важных новостях

Страны "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Гонщик Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в Формуле-1, одержав на последнем круге победу на последнем гран-при в сезоне 2021/22 в Абу-Даби.

Тихоокеанская территория Новая Каледония на референдуме подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

В районе ООС украинский военнослужащий получил минно-взрывную травму, вызванную пластиковой миной, запрещенной международными конвенциями.

 Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна была сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Северная и Южная Корея, США и Китай в принципе договорились объявить об официальном прекращении Корейской войны.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился из-за того, что Василий Ломаченко, ставший Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации, на церемонии объявления победителя использовал не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.

Украинская правда
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