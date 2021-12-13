Главные новости воскресенья и ночи: инцидент на границе Беларуси и Польши, Зеленский о Гогилашвили

Мигранты прорвались из Беларуси в Польшу; Зеленский просит уволить Гогилашвили – актуальные новости 12 декабря.

О польско-белорусской границе

Группа мигрантов пыталась прорваться через польско-белорусскую границу. Им удалось перейти границу, но потом всех задержали и увезли к границе.

Инцидент произошел в районе населённого пункта Черемха в Подляском воеводстве.

Пострадал польский военный, его ударили камнем по лицу.

О Гогилашвили

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником Зеленского, а у самого Гогилашвили есть паспорт гражданина России.

Свою просьбу президент обнародовал через сутки после инцидента, о котором написали медиа, и вызвавшего общественный резонанс: Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, ругался, возмущался, что его не узнали в лицо и угрожал.

После резонансного видео со скандалом рядовые сотрудники полиции передали журналисту Михаилу Ткачу видеозапись уже другого инцидента.

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