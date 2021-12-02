Головні новини середи і ночі: послання Зеленського, акція в Києві

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням; в середу ввечері на Майдані Незалежності в Києві відбувся мітинг, присвячений подіям 1 грудня 2013-го року — актуальні новини 1 грудня і ночі.

Про послання Зеленського

В своєму щорічному зверненні з трибуни парламенту Зеленський заявив, що в Україні запровадять "економічний паспорта українця" — рахунки для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією. Також у 2022 році влада надасть квартири всім ветеранам АТО та ООС, які стоять у черзі на житло від держави.

Крім того Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Про акцію в Києві

Люди прийшли на Майдан до стели Незалежності в Києві на мітинг, присвячений подіям 1 грудня 2013-го року. Організатори встановили сцену і звукову апаратуру.

Протестувальники закидали стіни будівлі Офісу президента монетками та пішли організованою колоною вулицею Лютеранською до будівлі Верховної Ради.

Під час акцій у Києві поліція не зафіксувала порушень правопорядку.

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