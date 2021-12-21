Головні новини понеділка і ночі: Порошенко, Держдеп про Україну

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму; Держдеп радить американцям не їхати до України – актуальні новини 20 грудня.

Про США

Через загрозу з боку Росії та COVID-19 Держдеп США радить американцям не подорожувати до України та попереджає про можливу складність роботи посольства країни у Києві.

В Держдепі зазначили, що громадяни США мають бути поінформовані щодо повідомлень, що Росія планує серйозні військові дії проти України.

Про підозру Порошенку

Правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

"Європейська солідарність" у відповідь на підозру заявила, що це чинний глава держави Володимир Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО.

Також Петра Порошенка повторно викликають до Державного бюро розслідувань. Минулого разу, коли слідчі ДБР підійшли до Порошенка з повісткою про виклик, той проігнорував їх, сів у автівку і поїхав геть. Зараз експрезидент перебуває за межами України.

Керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов заявляє, що нова справа проти Порошенка сфабрикована, і що Порошенко буде ходити на допити, коли повернеться в Україну.

Повний текст підозри можна прочитати тут.

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