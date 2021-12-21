Главные новости понедельника и ночи: Порошенко, Госдеп об Украине

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму; Госдеп советует американцам не ехать в Украину – актуальные новости 20 декабря.

О США

Из-за угрозы России и COVID-19 Госдеп США советует американцам не путешествовать в Украину и предупреждает о возможной сложности работы посольства страны в Киеве.

В Госдепе отметили, что граждане США должны быть проинформированы, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины.

О подозрении Порошенко

Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение заявила, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Также Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Полный текст подозрения можно прочесть здесь.

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