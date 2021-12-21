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Главные новости понедельника и ночи: Порошенко, Госдеп об Украине

Вторник, 21 декабря 2021, 07:00
Главные новости понедельника и ночи: Порошенко, Госдеп об Украине
ФОТО: GETTY IMAGES

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму; Госдеп советует американцам не ехать в Украину – актуальные новости 20 декабря.

О США

Из-за угрозы России и COVID-19 Госдеп США советует американцам не путешествовать в Украину и предупреждает о возможной сложности работы посольства страны в Киеве.

В Госдепе отметили, что граждане США должны быть проинформированы, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины.

О подозрении Порошенко

Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение  заявила, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из ОРДЛО.

Также Петра Порошенко повторно вызывают в Государственное бюро расследований. В прошлый раз, когда следователи ГБР подошли к Порошенко с повесткой о вызове, тот проигнорировал их, сел в машину и уехал. В настоящее время экс-президент находится за пределами Украины.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявляет, что новое дело против  Порошенко сфабриковано, и что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину.

Полный текст подозрения можно прочесть здесь.

О других важных новостях

Задержанный в Германии генерал Георгий Каландадзе, занимавший должность начальника Генштаба Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, имеет украинское гражданство, его делом уже занялись украинские консулы.

Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара - погибли не менее 17 человек.

На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, сообщает Главное управление разведки.

В течение 19-20 декабря, с начала старта программы, украинцы уже потратили более 134 миллионов гривен от программы выплаты по тысяче гривен вакцинированным так называемой "тысячи Зеленского".

Окружной административный суд Киева отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время в ОП уверяют, что президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры был проведен до конца 2021 года.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало дать условное разрешение на использование вакцины от COVID-19 производства Novavax.

Процесс по делу сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году близится к завершающей фазе. На этой неделе прокуратура произнесет обвинительное заключение.

Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синево" 1,1 миллиарда гривен налогов и проведет дополнительную проверку. 

Украинская правда
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