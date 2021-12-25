Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

Субота, 25 грудня 2021, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ; в Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт Порошенка — актуальні новини 24 грудня.

Про США

За даними NYT, Пентагон працює над планом, за яким США нададуть Україні розвідувальні дані в реальному часі, зокрема зображення руху російських військ для перетину кордону.

Така інформація, якщо її вчасно поширити, може дати змогу українським військовим відбити атаку.

Як повідомляється, американські чиновники визнають, що одна з потенційних проблем із наданням оперативної розвідувальної інформації полягає в тому, що це може змусити Україну завдати удару першою — сценарій, який, на думку західних чиновників, намагався продати Володимир Путін російській громадськості.

Про клопотання про арешт

В Офісі генпрокурора підписали клопотання про арешт п'ятого президента Петра Порошенка, а Печерський суд столиці дозволив затримати Порошенка, щоб доставити його в суд для обрання запобіжного заходу.

У пресслужбах СБУ і ДБР "Українській правді" вказали, що не мають інформації про суд та клопотання і порадили звернутись в ОГП. УП звернулася за коментарями до пресслужби Офісу генпрокурора, самої генпрокурорки Ірини Венедіктової, її заступника Олексія Симоненка, але ніхто з них не відповів.

"Укрінформ" із посиланням на інформацію, отриману у відомстві, пише, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

 Іран заявив, що метою військових навчань, проведених цього тижня у Перській затоці, було надіслати "попередження" Ізраїлю.

 Голова Офісу президента України Андрій Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Дмитром Козаком.

 Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19.

 Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства.  Глава комісії Катерина Коваль (від "За майбутнє") причиною назвала те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.

49,2% українців вважають реальною загрозу вторгнення Росії на територію України, 41,4% думають, що нападу не буде.

Шевченківський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт Андрію Антоненку до 24 лютого, але дозволив зняти електронний браслет.

Волинська та Запорізька області, єдині, які залишилися у "червоній" зоні, найближчими днями вийдуть з цього рівня епідемічної небезпеки.

Президент Володимир Зеленський розпорядився скликати засідання Ради національної безпеки та оборони у середу 29 грудня.

Міністр культури Олександр Ткаченко обурений тим, що у новому сезоні серіалу Netflix "Емілі в Парижі" створено "карикатурний" і "образливий" образ українки.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загроза нападу РФ: Київ створює штаб територіальної оборони

мапаМороз, лавини й хуртовини: українців попереджають про негоду

Лавров натякнув на воєнні дії у Європі

У Франції жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів

Лавров назвав дату переговорів Росії та США

Віцепрезидентка США вперше прокоментувала російську загрозу щодо України

Усі новини...
Останні новини
15:59
Данія другий день поспіль реєструє максимум заражень: вперше понад 16 тисяч
15:33
Президент Польщі ветував скандальний закон, що тиснув на незалежний телеканал
15:18
Загроза нападу РФ: Київ створює штаб територіальної оборони
14:57
Міністр закликав іспанців їсти менше м’яса, щоб боротися зі зміною клімату
14:44
мапаМороз, лавини й хуртовини: українців попереджають про негоду
14:16
Харків планує купити ще 160 турецьких автобусів
13:58
Хакери запустили вірус Echelon для крадіжки криптовалюти
13:48
Авіакомпанія "Нової пошти" розпочне польоти навесні
12:43
Біля грецького Криту зафіксували два сильні землетруси і десятки афтершоків
12:39
Лавров натякнув на воєнні дії у Європі
Усі новини...