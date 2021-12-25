Главные новости пятницы и ночи: Порошенко, разведданные для Украины

В Пентагоне думают предоставить Украине оперативные разведданные о войсках РФ; в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко - актуальные новости 24 декабря.

О США

По данным NYT, Пентагон работает над планом, согласно которому США предоставят Украине разведывательные данные в реальном времени, в том числе изображение движения российских войск для пересечения границы.

Такая информация, если ее вовремя распространить, может позволить украинским военным отразить атаку.

Как сообщается, американские чиновники признают, что одна из потенциальных проблем с предоставлением оперативной разведывательной информации состоит в том, что это может заставить Украину нанести удар первой — сценарий, который, по мнению западных чиновников, пытался продать Владимир Путин российской общественности.

О ходатайстве об аресте

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента Петра Порошенко, а Печерский суд столицы разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

В прессслужбах СБУ и ДБР "Украинской правде" указали, что не располагают информацией о суде и ходатайствах и посоветовали обратиться в ОГП. УП обратилась за комментариями к пресс-службе Офиса генпрокурора, самой генпрокурорке Ирины Венедиктовой, ее заместителю Алексею Симоненко, но никто из них не ответил.

"Укринформ" со ссылкой на информацию, полученную в ведомстве, пишет, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

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