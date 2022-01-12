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Токаев уверяет, что уже 13 января путинские войска начнут покидать Казахстан

Среда, 12 января 2022, 13:45
Касым-Жомарт Токаев, фото AFP via Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев заявляет, что в четверг 13 января начнется вывод из Казахстана так называемого "миротворческого" контингента, который состоит преимущественно из российских военных.

Источник: Токаев на заседании оперативного штаба в среду, чьи слова передает его пресс-служба

Прямая речь: "Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - УП)".

Детали: Токаев сообщил, что у него были переговоры с руководителями государств-участников договора и он им за все благодарен.

Прямая речь: "Пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств".

Что было раньше: Токаев говорил, что процесс вывода войск займет "не более 10 дней".

По его словам, в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщало о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота".

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Темы: КазахстанРосcия
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