Токаев уверяет, что уже 13 января путинские войска начнут покидать Казахстан

Президент Касым-Жомарт Токаев заявляет, что в четверг 13 января начнется вывод из Казахстана так называемого "миротворческого" контингента, который состоит преимущественно из российских военных.

Источник: Токаев на заседании оперативного штаба в среду, чьи слова передает его пресс-служба

Прямая речь: "Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности - УП)".

Детали: Токаев сообщил, что у него были переговоры с руководителями государств-участников договора и он им за все благодарен.

Прямая речь: "Пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств".

Что было раньше: Токаев говорил, что процесс вывода войск займет "не более 10 дней".

По его словам, в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2 030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

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