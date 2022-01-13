У трьох регіонах Казахстану скасовано надзвичайний стан

У трьох областях Казахстану – Павлодарській, Західно-Казахстанській та Північно-Казахстанській – з 7-ї ранку 13 січня припинено дію режиму надзвичайного стану.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Деталі: Відповідні укази напередодні підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

4 січня на тлі протестів Токаєв ввів надзвичайний стан – спочатку в Мангістауській області та Алмати, а пізніше і на всій території Казахстану – терміном до 19 січня.

13 січня має розпочатися виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), учасником якої є Казахстан.

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