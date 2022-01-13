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У трьох регіонах Казахстану скасовано надзвичайний стан

Четвер, 13 січня 2022, 09:46
Фото NEXTA Live

У трьох областях Казахстану – Павлодарській, Західно-Казахстанській та Північно-Казахстанській – з 7-ї ранку 13 січня припинено дію режиму надзвичайного стану.

Джерело: "Радіо Азаттик"

Деталі: Відповідні укази напередодні підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.

4 січня на тлі протестів Токаєв ввів надзвичайний стан – спочатку в Мангістауській області та Алмати, а пізніше і на всій території Казахстану – терміном до 19 січня.

13 січня має розпочатися виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), учасником якої є Казахстан.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про 10-к тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: Казахстан
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