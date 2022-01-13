В трех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение
В трех областях Казахстана – Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской – c 7 часов 13 января прекращено действие режима чрезвычайного положения.
Источник: "Радио Азаттык"
Детали: Соответствующие указы накануне подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
4 января на фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение – сначала в Мангистауской области и Алматы, а позднее и на всей территории Казахстана – на срок до 19 января.
13 января должен начаться вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участником которой является Казахстан.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- МВД Казахстана сообщало о 10-ке тысяч задержанных людей в результате массовых протестов.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
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