В трех регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение

В трех областях Казахстана – Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской – c 7 часов 13 января прекращено действие режима чрезвычайного положения.

Источник: "Радио Азаттык"

Детали: Соответствующие указы накануне подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

4 января на фоне протестов Токаев ввел чрезвычайное положение – сначала в Мангистауской области и Алматы, а позднее и на всей территории Казахстана – на срок до 19 января.

13 января должен начаться вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участником которой является Казахстан.

Предыстория:

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ждать

Пока не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном