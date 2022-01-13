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Лавров відповів на звинувачення, що протести в Казахстані спровокувала РФ

Четвер, 13 січня 2022, 13:52
Лавров відповів на звинувачення, що протести в Казахстані спровокувала РФ
Сергій Лавров, фото Getty Images

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав конспірологічною теорією звинувачення на адресу Росії, що це саме вона спровокувала "кризу" в Казахстані, щоб взяти його під контроль.

Джерело: інтерв'ю Лаврова на "Первом канале", цитати з якого передають "РИА Новости"

Пряма мова: "Є багато зараз конспірологічних теорій. Одна частина цих теоретиків, що все це влаштовано Заходом, щоб послабити наші позиції перед переговорами в Женеві та Брюсселі. Інші звинувачують нас у тому, що ми це спровокували, щоб увірватися в Казахстан і взяти його під свій контроль. Це все від лукавого".

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Деталі: За його словами, казахстанська влада проводить повноцінне розслідування і оголосить результати. Ситуація, наголосив він, не має жодного стосунку до Москви.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про 10-к тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

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Теми: РосіяЛавровКазахстан
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