Лавров відповів на звинувачення, що протести в Казахстані спровокувала РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав конспірологічною теорією звинувачення на адресу Росії, що це саме вона спровокувала "кризу" в Казахстані, щоб взяти його під контроль.

Джерело: інтерв'ю Лаврова на "Первом канале", цитати з якого передають "РИА Новости"

Пряма мова: "Є багато зараз конспірологічних теорій. Одна частина цих теоретиків, що все це влаштовано Заходом, щоб послабити наші позиції перед переговорами в Женеві та Брюсселі. Інші звинувачують нас у тому, що ми це спровокували, щоб увірватися в Казахстан і взяти його під свій контроль. Це все від лукавого".

Деталі: За його словами, казахстанська влада проводить повноцінне розслідування і оголосить результати. Ситуація, наголосив він, не має жодного стосунку до Москви.

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