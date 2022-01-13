Лавров ответил на обвинения, что протесты в Казахстане спровоцировала РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конспирологической теорией обвинения в адрес России, что это именно она спровоцировала "кризис" в Казахстане чтобы взять его под контроль.

Источник: интервью Лаврова на "Первом канале", цитаты из которого передают "РИА Новости"

Прямая речь: "Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого".

Детали: По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование и огласят результаты. Ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.

Предыстория:

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ждать

Пока не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном