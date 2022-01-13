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Лавров ответил на обвинения, что протесты в Казахстане спровоцировала РФ

Четверг, 13 января 2022, 13:52
Лавров ответил на обвинения, что протесты в Казахстане спровоцировала РФ
Сергей Лавров, фото Getty Images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конспирологической теорией обвинения в адрес России, что это именно она спровоцировала "кризис" в Казахстане чтобы взять его под контроль.

Источник: интервью Лаврова на "Первом канале", цитаты из которого передают "РИА Новости"

Прямая речь: "Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого".

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Детали: По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование и огласят результаты. Ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщало о 10-ке тысяч задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".

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Темы: РосcияЛавровКазахстан
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