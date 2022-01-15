Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перші літаки з російськими військовими повернулися з Казахстану

Субота, 15 січня 2022, 11:50
фото Міноборони РФ

Перші шість літаків із російськими "миротворцями" зі складу Колективних миротворчих сил ОДКБ прибули на аеродром "Північний" (місто Іваново) з Казахстану.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ, нарада Токаєва з керівниками правоохоронних органів, повідомляє сайт президента Казахстану

Деталі: Як розповіли військові, після закінчення урочистого мітингу особовий склад розпочне розвантаження техніки для подальшого відправлення до пункту постійної дислокації.

У Міноборони також заявили, що два літаки військово-транспортної авіації ВКС Росії Ан-124 "Руслан" із "миротворцями" на борту в суботу прибули на Підмосковний аеродром "Чкаловський" з Казахстану.

Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам встановити точну кількість загиблих мирних жителів внаслідок протестів у країні.

Сайт президента Казахстану зазначає також, що Токаєв наголосив на важливості запобігання порушенням громадянських прав при проведенні "антитерористичних операцій" та розслідувань.

Що передувало: Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану. 

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

В ОДКБ заявили, що на території Казахстану перебували понад 2000 військовослужбовців країн організації.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • МВС Казахстану повідомляло про 10-к тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: КазахстанРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВенедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення

фотоПорошенко після суду "святкує" у столичному ресторані

У Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО

У ДБР не задоволені запобіжним заходом для Порошенка: думають над апеляцією

В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО

Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

Усі новини...
Казахстан
У Казахстані затримали колишнього заступника міністра енергетики
Казахстанське дзеркало українських проблем
Новини 13 січня: заяви РФ про переговори з США, виведення військ ОДКБ з Казахстану
Останні новини
19:59
фотоЧоловік потонув під час купання на Київщині
19:55
Курс валют: гривня призупинила падіння
19:50
відеоВенедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення
19:35
Регулятор обмежив можливості для зловживань під час імпорту електроенергії з Білорусі
19:22
фотоПорошенко після суду "святкує" у столичному ресторані
19:10
В МЗС відреагували на слова міністра уряду Словаччини про "шкідливі" санкції проти РФ
18:58
ФОТОГордон заявив, що офіс його видання обстріляли
18:55
"Ковідний фонд": в Укравтодорі знайшли порушень на тендерах на 7 мільярдів
18:53
У 2021 році силовики викрили 300 "мінерів": найчастіше погрожують з пост-СРСР і ОРДЛО
18:38
Уряд змінив правила реєстрації автомобілів, проданих за борги
Усі новини...