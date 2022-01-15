Перші літаки з російськими військовими повернулися з Казахстану
Перші шість літаків із російськими "миротворцями" зі складу Колективних миротворчих сил ОДКБ прибули на аеродром "Північний" (місто Іваново) з Казахстану.
Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ, нарада Токаєва з керівниками правоохоронних органів, повідомляє сайт президента Казахстану
Деталі: Як розповіли військові, після закінчення урочистого мітингу особовий склад розпочне розвантаження техніки для подальшого відправлення до пункту постійної дислокації.
У Міноборони також заявили, що два літаки військово-транспортної авіації ВКС Росії Ан-124 "Руслан" із "миротворцями" на борту в суботу прибули на Підмосковний аеродром "Чкаловський" з Казахстану.
Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам встановити точну кількість загиблих мирних жителів внаслідок протестів у країні.
Сайт президента Казахстану зазначає також, що Токаєв наголосив на важливості запобігання порушенням громадянських прав при проведенні "антитерористичних операцій" та розслідувань.
Що передувало: Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану.
Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів.
В ОДКБ заявили, що на території Казахстану перебували понад 2000 військовослужбовців країн організації.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- МВС Казахстану повідомляло про 10-к тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
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