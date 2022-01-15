Перші літаки з російськими військовими повернулися з Казахстану

Перші шість літаків із російськими "миротворцями" зі складу Колективних миротворчих сил ОДКБ прибули на аеродром "Північний" (місто Іваново) з Казахстану.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ, нарада Токаєва з керівниками правоохоронних органів, повідомляє сайт президента Казахстану

Деталі: Як розповіли військові, після закінчення урочистого мітингу особовий склад розпочне розвантаження техніки для подальшого відправлення до пункту постійної дислокації.

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У Міноборони також заявили, що два літаки військово-транспортної авіації ВКС Росії Ан-124 "Руслан" із "миротворцями" на борту в суботу прибули на Підмосковний аеродром "Чкаловський" з Казахстану.

Водночас президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив правоохоронним органам встановити точну кількість загиблих мирних жителів внаслідок протестів у країні.

Сайт президента Казахстану зазначає також, що Токаєв наголосив на важливості запобігання порушенням громадянських прав при проведенні "антитерористичних операцій" та розслідувань.

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Що передувало: Міноборони Росії у четвер заявило про підготовку виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з Казахстану.

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів.

В ОДКБ заявили, що на території Казахстану перебували понад 2000 військовослужбовців країн організації.

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