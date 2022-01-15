Первые самолеты с российскими военными вернулись из Казахстана

Первые шесть самолетов с российскими "миротворцами" из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, совещание Токаева с руководителями правоохранительных органов, сообщает сайт президента Казахстана

Детали: Как рассказали военные, по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующей отправки в пункт постоянной дислокации.

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В Минобороны также заявили, что два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с "миротворцами" на борту в субботу прибыли на Подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана.

Вместе с тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить точное число погибших мирных жителей в результате протестов в стране.

Сайт президента Казахстана отмечает также, что Токаев подчеркнул важность предотвращения нарушений гражданских прав при проведении "антитеррористических операций" и расследований.

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Что предшествовало: Минобороны России в четверг заявило о подготовке вывода сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

В ОДКБ заявили, что на территории Казахстана находилось более 2000 военнослужащих стран организации.

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