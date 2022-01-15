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Первые самолеты с российскими военными вернулись из Казахстана

Суббота, 15 января 2022, 11:50
фото Минобороны РФ

Первые шесть самолетов с российскими "миротворцами" из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром "Северный" (город Иваново) из Казахстана.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, совещание Токаева с руководителями правоохранительных органов, сообщает сайт президента Казахстана

Детали: Как рассказали военные, по окончании торжественного митинга личный состав приступит к разгрузке техники для последующей отправки в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны также заявили, что два самолета военно-транспортной авиации ВКС России Ан-124 "Руслан" с "миротворцами" на борту в субботу прибыли на Подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана.

Вместе с тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить точное число погибших мирных жителей в результате протестов в стране.

Сайт президента Казахстана отмечает также, что Токаев подчеркнул важность предотвращения нарушений гражданских прав при проведении "антитеррористических операций" и расследований.

Что предшествовало: Минобороны России в четверг заявило о подготовке вывода сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

В ОДКБ заявили, что на территории Казахстана находилось более 2000 военнослужащих стран организации.

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщало о 10-ке тысяч задержанных людей в результате массовых протестов.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".

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Темы: КазахстанРосcия


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