Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер
Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не з'являвся на публіці від початку протестів у країні, виступив із відеозверненням.
Джерело: відеозвернення Назарбаєва
Пряма мова: "Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і з того часу є пенсіонером, і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав.
Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan".
Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні".
Деталі: За його словами, потрібно з'ясувати, хто організував погроми та вбивства у Казахстані: "Слідство дасть відповідь на це питання".
Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
- Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів.
Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати
Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан