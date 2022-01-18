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Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер

Вівторок, 18 січня 2022, 13:38
фото: сайт Назарбаєва

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не з'являвся на публіці від початку протестів у країні, виступив із відеозверненням.

Джерело: відеозвернення Назарбаєва

Пряма мова: "Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і з того часу є пенсіонером, і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав.

Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan".

Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні".

Деталі: За його словами, потрібно з'ясувати, хто організував погроми та вбивства у Казахстані: "Слідство дасть відповідь на це питання".

Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
  • Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів.

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Теми: КазахстанНазарбаєвмітинги
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