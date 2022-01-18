Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не з'являвся на публіці від початку протестів у країні, виступив із відеозверненням.

Джерело: відеозвернення Назарбаєва

Пряма мова: "Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і з того часу є пенсіонером, і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав.

Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan".

Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні".

Деталі: За його словами, потрібно з'ясувати, хто організував погроми та вбивства у Казахстані: "Слідство дасть відповідь на це питання".

Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.

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