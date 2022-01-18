Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер

Вівторок, 18 січня 2022, 12:38
Назарбаєв вперше з початку протестів у Казахстані з'явився на публіці: Я простий пенсіонер
фото: сайт Назарбаєва

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який не з'являвся на публіці від початку протестів у країні, виступив із відеозверненням.

Джерело: відеозвернення Назарбаєва

Пряма мова: "Я у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і з того часу є пенсіонером, і зараз перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав.

Реклама:

Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром президента буде обрано головою партії "Nur Otan".

Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні".

Деталі: За його словами, потрібно з'ясувати, хто організував погроми та вбивства у Казахстані: "Слідство дасть відповідь на це питання".

ВІДЕО ДНЯ

Назарбаєв очолював Казахстан беззмінно з 1990 року, до цього керував парламентом.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану станом на 7 січня заявила, що майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". Він анонсував, що виведення військ почнеться 13 січня і триватиме "трохи більше 10 днів".
  • Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Українська правда
Теми: КазахстанНазарбаєвмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: