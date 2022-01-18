Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике: Я простой пенсионер
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике с начала протестов в стране, выступил с видеообращением.
Источник: видеообращение Назарбаева
Прямая речь: "Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Nur Otan".
Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".
Детали: По его словам, нужно выяснить, кто организовал погромы и убийства в Казахстане: "Следствие даст ответ на этот вопрос".
Назарбаев возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до этого руководил парламентом.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". Он анонсировал, что вывод войск начнется 13 января и продлится "не более 10 дней".
- Власти Казахстана признали гибель не менее 225 человек во время протестов.
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