Назарбаев впервые с начала протестов в Казахстане появился на публике: Я простой пенсионер

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике с начала протестов в стране, выступил с видеообращением.

Источник: видеообращение Назарбаева

Прямая речь: "Я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Nur Otan".

Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

Детали: По его словам, нужно выяснить, кто организовал погромы и убийства в Казахстане: "Следствие даст ответ на этот вопрос".

Назарбаев возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года, до этого руководил парламентом.

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