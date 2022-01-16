Влада Казахстану визнала загибель щонайменше 225 осіб під час протестів

Щонайменше загибель 225 осіб під час протестів визнала влада Казахстану.

Джерело: "Радио Азаттык" з посиланням на представника Генеральної прокуратури Казахстану Серіка Шалабаєва

Пряма мова: "На сьогодні встановлено 4578 потерпілих, з них 4 353 поранено, у тому числі 3 393 співробітники силових відомств.

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У період НП у морги країни доставлено 225 загиблих. Частина з них — це озброєні бандити, які брали участь у терактах, нападали на будинки та співробітників сил правопорядку.

Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни".

"Наведені дані мають попередній характер, вони уточнюються і можуть змінитися".

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Деталі: Представник Генпрокуратури сказав також, що поліція та військові почали застосовувати вогнепальну зброю 6 січня і лише проти "терористів".

У свою чергу, директор департаменту зв'язків з громадськістю МОЗ Асель Артакшинова повідомила, що всього з початку оголошення режиму НП в Казахстані 2 678 людей звернулися за медичною допомогою. 67 із них у тяжкому стані, у реанімації.

1 815 осіб отримали амбулаторну допомогу, 863 – стаціонарну, 598 – виписано, 265 – продовжують лікування.

Медики провели понад 500 складних операцій. 170 із 225 загиблих померли у медичних закладах, додала представник МОЗ.

Попередню інформацію про кількість жертв влада оголосила через півтора тижні з моменту введення надзвичайного стану в країні. На брифінгу в суботу журналістам не надали можливості ставити запитання.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово висловлювали занепокоєння відсутністю прозорості у наданні інформації про долю затриманих та події, що мали місце в країні в перший тиждень січня.

Вони закликали владу Казахстану оприлюднити всі наявні дані, зокрема назвати кількість загиблих серед цивільних, а також відпустити людей, які незаконно утримуються, і поважати права затриманих.

11 січня МВС повідомляло, що по всій країні затримано майже 10 тисяч людей.

15 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив встановити точну кількість загиблих серед цивільного населення під час січневих подій.

За даними Генеральної прокуратури, розслідуються 546 кримінальних справ, у тому числі 44 – за актами тероризму, 34 – за масовими заворушеннями, 15 – за вбивствами. 672 особи підозрюються у скоєнні злочинів та поміщені в ізолятори тимчасового тримання.

З них 446 – із санкції суду взято під варту. Близько ста людей звільнено "через відсутність підстав для затримання". До прокуратури надійшло 32 звернення на дії співробітників сил безпеки, додав Серік Шалабаєв.

В уряді раніше повідомляли про загибель 164 людей, але потім спростували інформацію. 7 січня заявлялося, що було вбито 26 цивільних осіб (до них застосовувалися терміни "ліквідація" та "терористи") та 18 силовиків.

Нині кілька груп правозахисників збирають відомості про вбитих, поранених, затриманих та зниклих.

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