Токаев отменил чрезвычайное положение в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов.

Источник: КазТАГ со ссылкой на прессслужбу президента Казахстана

Прямая речь пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали: "С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях".

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"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!"

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