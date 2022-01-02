Головні новини суботи і ночі: закон про національний спротив, марш Бандери

Набув чинності закон про національний спротив; Києвом пройшов смолоскипний марш Бандери – актуальні новини 1 січня.

Про закон про національний спротив

В Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву", ухвалений парламентом і підписаний президентом влітку цього року.

Реклама:

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тис.: 10 тис. – для військ територіальної оборони і 1 тис. – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ і отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Про марш Бандери

Центром Києва пройшов кількатисячний марш до дня народження Степана Бандери.

Кияни та гості міста смолоскипною ходою вшановують 113-й день народження провідника.

Під пісню "Батько наш Бандера", яка вже стала хітом, колона людей йде традиційним маршрутом через центральні вулиці Києва.

Колону очолюють націоналісти з портретом провідника ОУН та священнослужителі ПЦУ.

Про інші важливі новини

Група з 24 колишніх чиновників США у сфері нацбезпеки та експертів щодо Росії закликала Вашингтон оприлюднити заходи, узгоджені на випадок нового нападу РФ на Україну.

В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта.

Набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт", відтепер кораблям під російськими прапорами або з російськими власниками забороняється переміщуватися у внутрішніх водах України.

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україна цьогоріч отримає від США військові катери, зокрема типу Island і Mark VI.

Бойовики в секторі Гази випустили дві ракети у напрямку Середземного моря – вони впали в море біля берегів Тель-Авіва.