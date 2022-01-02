Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Воскресенье, 2 января 2022, 08:00
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Вступил в силу закон о национальном сопротивлении; Киевом прошел факельный марш Бандеры – актуальные новости 1 января.

О законе о национальном сопротивлении

В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года.

Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.

О марше Бандеры

В центре Киева прошел марш ко дню рождения Степана Бандеры, в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Киевляне и гости города факельной походкой чествуют 113-й день рождения проводника.

Под уже ставшую хитом песню "Батько наш Бандера" колонна людей идет традиционным маршрутом через центральные улицы Киева.

Колонну возглавляют националисты с портретом руководителя ОУН и священнослужители ПЦУ.

О других важных новостях

Группа из 24 бывших чиновников США в сфере нацбезопасности и экспертов по России призвала Вашингтон обнародовать меры, согласованные на случай нового нападения РФ на Украину.

В Украине выросла стоимость ID-карты и загранпаспорта.

Вступил в силу закон "О внутреннем водном транспорте", теперь кораблям под российскими флагами или с российскими владельцами запрещается перемещаться во внутренних водах Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина в текущем году получит от США военные катера, в частности типа Island и Mark VI.

Боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря - они упали в море у берегов Тель-Авива.

Украинская правда
Темы: Бандеразаконодательство
powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчук посетовал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

Россия, США, Китай, Британия и Франция заявили о недопущении ядерной войны

Украинского режиссера по запросу России задержали в Италии. МИД пытается его освободить

Зеленский поручил создать несколько природных парков и расширить существующие

Украинский журналист Цымбалюк сообщил, что уехал из России из-за угрозы безопасности

Разговор Байдена и Зеленского длился полтора часа: о чем говорили

Все новости...
Бандера
Израиль снова осудил марш ко дню рождения Бандеры
В 20 регионах Украины прошли мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры
В Киеве прошел факельный марш Бандеры
Последние новости
03:56
В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших
02:58
Президента Бразилии госпитализировали, его состояние стабильное
02:26
Израиль открывает границы для иностранных туристов, но не всех
01:31
фотоЗдание парламента ЮАР охватил новый пожар
00:59
Провинция Канады через "омикрон" закрывает школы, рестораны и тренажерные залы
00:28
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину в Словакию
23:47
Мать украинского режиссера надеется, что его не экстрадируют из Италии в Россию
23:13
Жертвам сбитого самолета МАУ присудили в Канаде $90 миллионов компенсации
22:57
Блинкен поговорил о российской угрозе с главой МИД Турции и Бухарестской девяткой
22:16
Медведчук посетовал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии
Все новости...