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Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Воскресенье, 2 января 2022, 07:00
Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Вступил в силу закон о национальном сопротивлении; Киевом прошел факельный марш Бандеры – актуальные новости 1 января.

О законе о национальном сопротивлении

В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года.

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Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.

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О марше Бандеры

В центре Киева прошел марш ко дню рождения Степана Бандеры, в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Киевляне и гости города факельной походкой чествуют 113-й день рождения проводника.

Под уже ставшую хитом песню "Батько наш Бандера" колонна людей идет традиционным маршрутом через центральные улицы Киева.

Колонну возглавляют националисты с портретом руководителя ОУН и священнослужители ПЦУ.

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Украинская правда
Темы: Бандеразаконодательство
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