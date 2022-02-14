Головні новини неділі і ночі: напад на знімальну групу УП, Зеленський і Байден

На знімальну групу УП напали охоронці бізнесмена Петровського; Зеленський запросив президента США Джо Байдена відвідати Україну найближчими днями – актуальні новини 13 лютого.

Про напад на знімальну групу УП

У Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Реклама:

Поліція розпочала два кримінальних провадження.

Мер Дніпра Борис Філатов обіцяє передати УП всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

Невідомі люди, що скоїли напад на групу, супроводжували відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

ВІДЕО ДНЯ

Про Байдена та Зеленського

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями.

Про інші важливі новини

Українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Британія працює над пакетом військової підтримки та економічної допомоги для України через зростання загрози російського вторгнення.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак деякі авіакомпанії вимушені припинити польоти, хоча про закриття авіапростору не йдеться. Літак української авіакомпанії SkyUp, який прямував з острова Мадейра до Києва, сів в аеропорту Молдови. Кабінет міністрів перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше натякнув на можливість виходу його країни з ЄС.

У минулому році німецькі компанії постачали Росії велику кількість товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.

Закриту нараду, що мала відбутися у Верховній Раді в неділю, перенесли на понеділок, 14 лютого, на ній головуватиме секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.