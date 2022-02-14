Главные новости воскресенья и ночи: нападение на съемочную группу УП, Зеленский и Байден
На съемочную группу УП напали охранники бизнесмена Петровского; Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни – актуальные новости 13 февраля.
О нападении на съемочную группу УП
В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
Полиция начала два уголовных производства.
Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".
Неизвестные люди, совершившие нападение на группу, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
О Байдене и Зеленском
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому скорую и решительную реакцию США на возможную дальнейшую агрессию РФ. Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в ближайшие дни.
О других важных новостях
Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за растущей угрозы российского вторжения.
Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – следовательно, некоторые авиакомпании вынуждены прекратить полеты, хотя о закрытии авиапространства речь не идет. Самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший с острова Мадейра в Киев, сел в аэропорту Молдовы. Кабинет министров перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.
Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул на возможность выхода его страны из ЕС.
В прошлом году германские компании поставляли России огромное количество продуктов, которые могут употребляться в военных целях.
Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, перенесено на понедельник, 14 февраля, на нем будет председательствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.