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Главные новости воскресенья и ночи: нападение на съемочную группу УП, Зеленский и Байден

Понедельник, 14 февраля 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

На съемочную группу УП напали охранники бизнесмена Петровского; Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни – актуальные новости 13 февраля.

О нападении на съемочную группу УП

В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Полиция начала два уголовных производства.

Мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы "Безопасный город".

Неизвестные люди, совершившие нападение на группу, сопровождали известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).

О Байдене и Зеленском

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому скорую и решительную реакцию США на возможную дальнейшую агрессию РФ.  Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в ближайшие дни.

О других важных новостях

Украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами, только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Британия работает над пакетом военной поддержки и экономической помощи для Украины из-за растущей угрозы российского вторжения.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – следовательно, некоторые авиакомпании вынуждены прекратить полеты, хотя о закрытии авиапространства речь не идет. Самолет украинской авиакомпании SkyUp, следовавший с острова Мадейра в Киев, сел в аэропорту Молдовы. Кабинет министров перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан  впервые намекнул на возможность выхода его страны из ЕС.

В прошлом году германские компании поставляли России огромное количество продуктов, которые могут употребляться в военных целях.

Закрытое совещание, которое должно было состояться в Верховной Раде в воскресенье, перенесено на понедельник, 14 февраля, на нем будет председательствовать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Украинская правда


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