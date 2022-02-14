Новини 14 лютого: посол України в Британії про НАТО, польоти над Україною

Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО; у столичних аеропортах немає скасувань рейсів — актуальні новини 14 лютого.

Про Україну та НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

Пізніше Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ. "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив він.

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Про польоти над Україною

Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Також авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє, що продовжує здійснювати польоти над Україною без змін і відновлює продаж квитків на всі рейси.

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