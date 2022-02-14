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Новини 14 лютого: посол України в Британії про НАТО, польоти над Україною

"Українська правда"Понеділок, 14 лютого 2022, 20:00
Новини 14 лютого: посол України в Британії про НАТО, польоти над Україною
Вадим пристайко. Фото: Getty Images

Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО; у столичних аеропортах немає скасувань рейсів — актуальні новини 14 лютого.

Про Україну та НАТО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. Дипломат уточнив, що, "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

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Пізніше Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ. "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив він. 

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Про польоти над Україною

ВІДЕО ДНЯ

Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Також авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє, що продовжує здійснювати польоти над Україною без змін і відновлює продаж квитків на всі рейси. 

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Про інші важливі новини

На розгляд Держдуми у вівторок 15 лютого винесуть два проєкти постанови про визнання незалежності від України окупованих районів ОРДЛО. Їх підготували Комуністична партія та "Єдина Росія".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що офіційна відмова України від вступу до НАТО допомогла б сформулювати відповідь на занепокоєння Росії.

Москва заявляє про нарощування Києвом сил біля лінії розмежування з непідконтрольною частиною Донбасу, а спільники Кремля в ОРДЛО — про нібито план вторгнення ЗСУ.

Зеленський звернувся до нардепів та олігархів, які виїхали з України, щоб ті протягом 24 годин повернулися у цей вирішальний для країни момент. Також глава держави повідомив, що його сім'я у Києві.

Нацполіцію перевели на посилений варіант несення служби з 14 до 19 лютого, щоб оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян.

За добу 13 лютого в Україні зафіксували 16 993 нові випадки COVID-19 і 142 летальні випадки, госпіталізували 2 270 людей, одужало 9 338 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 18 938 людей.

Теми: ПристайкоНАТОавіавійна
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