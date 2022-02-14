Новости 14 февраля: посол Украины в Британии о НАТО, полеты над Украиной

Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО; в столичных аэропортах нет отмен рейсов — актуальные новости 14 февраля.

Об Украине и НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее заставят обстоятельства. Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

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Позже Пристайко объяснил свои слова в интервью британским СМИ. "Во избежание войны прямо сейчас мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и тому подобное. Относительно НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас", – отметил он.

В МИДе Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

О полетах над Украиной

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Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Также авиакомпания SkyUp Airlines заявляет, что продолжает совершать полеты над Украиной без изменений и возобновляет продажу билетов на все рейсы.

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О других важных новостях

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Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО помог бы сформулировать ответ на беспокойство России.

Москва заявляет о наращивании Киевом сил у линии разграничения с неподконтрольной частью Донбасса, а сообщники Кремля в ОРДЛО — якобы о плане вторжения ВСУ.

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За сутки 13 февраля в Украине зафиксировали 16 993 новых случаев COVID-19 и 142 летальных исхода, госпитализировали 2 270 человек, поправилось 9 338 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 18938 человек.