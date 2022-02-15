Трухин не собирается сдавать мандат

Трухин (слева) с президентом Владимиром Зеленским (справа) в Трускавце в октрябре 2021 года. Фото: Эльдар Сарахман, УП

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин, исключенный из партии, сказал журналистам, что не планирует сдавать мандат, потому что "еще не все выполнил".

Источник: медиа Bihus Info со ссылкой на комментарий Трухина

Прямая речь Трухина: "Мне мандат доверили люди, я работаю и есть ещё определенные невыполненные вещи, которые я должен сделать на посту народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда, наверное, будут какие-то мысли, вопросы… То есть, у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы, что?".

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Детали: Ранее Трухин заявил журналистам, что готов сложить свой мандат нардепа, если "заставит партия".

Трухин также прокомментировал свои визиты в Офис президента, которые неоднократно фиксировали журналисты разных изданий.

По его словам, он принимает участие в обсуждениях рабочих групп народных депутатов и специалистов ОП по некоторым вопросам. Он сказал, что на последней встрече такой рабочей группы возникла идея о выплате 1000 гривен всем гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против коронавируса.

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Справка: Трухина избрали по мажоритарной системе в округе на Днепропетровщине №40. Перечень причин, позволяющих досрочно лишить нардепа полномочий, определяет статья 4 Закона Украины "О статусе народного депутата"

Депутата, избранного по мажоритарной системе, не могут лишить мандата по решению фракции, в состав которой он входит.

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