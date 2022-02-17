Головні новини середи і ночі: понтонний міст, розвіддані про війська РФ

Через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст; розвіддані різних держав свідчать про те, що Росія не відводить війська від кордонів України – актуальні новини 16 лютого і ночі.

Про понтонний міст біля кордону з Україною

За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.

Про війська РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що частина військ, які брали участь в окупованому Криму, вже повертаються до місць постійної дислокації. На сайті Міноборони РФ також опублікували фото і відео військової техніки на Керченському мосту.

Розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні. Ентоні Блінкен підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

Керівник розвідки оборони Британії генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявив, що Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, це суперечить заявам Москви про виведення військ.

Сполучені Штати повідомили, що Росія збільшила кількість військових біля кордонів України на 7 тисяч, незважаючи на заяви Кремля про відведення військ.

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