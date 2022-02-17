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Главные новости среды и ночи: понтонный мост, разведданные о войсках РФ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 08:00
Снайпер, фото Минобороны РФ

Через Припять в 6 километрах от Украины перебросили понтонный мост; разведданные разных государств свидетельствуют о том, что Россия не отводит войска от границ Украины – актуальные новости 16 февраля и ночи.

О понтонном мосту у границы с Украиной

В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост.

Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.

О войсках РФ

Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

Разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

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Темы: Росcияразведкавойнавойна


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