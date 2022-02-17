Главные новости среды и ночи: понтонный мост, разведданные о войсках РФ

Через Припять в 6 километрах от Украины перебросили понтонный мост; разведданные разных государств свидетельствуют о том, что Россия не отводит войска от границ Украины – актуальные новости 16 февраля и ночи.

О понтонном мосту у границы с Украиной

В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост.

Реклама:

Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.

О войсках РФ

Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

ВИДЕО ДНЯ

Разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

Руководитель разведки обороны Британии генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск.

Соединенные Штаты сообщили, что Россия увеличила количество военных у границ Украины на 7 тысяч, несмотря на заявления Кремля об отводе войск.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

Про другие важные новости

В президентском рейтинге продолжает лидировать Владимир Зеленский, за последние два месяца его поддержка снизилась незначительно – на 2%, до 25,1%, но отрыв от Петра Порошенко сократился на 4,1% – до 3,3%.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Европейская солидарность" – за нее готовы голосовать 22,9% опрошенных, разрыв между "ЕС" и "Слугой народа" по сравнению с декабрем прошлого года еще больше вырос.

Украина завоевала первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине. Украинец Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике.

Следственный комитет РФ возбудил против Украины уголовное дело из-за якобы жестокого обращения с гражданским населением и использования летального оружия против гражданских на Донбассе.

Подразделения Вооруженных сил Украины провели активную фазу военных учений "Метель-2022" в условиях ведения боя в пограничной полосе.

16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.