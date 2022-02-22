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Новости 22 февраля: реакция на признание Путиным ОРДЛО, армия РФ на Донбассе

"Украинская правда"Вторник, 22 февраля 2022, 21:00
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Россия признала независимость ОРДЛО, ряд стран уже ввели санкции; Путин получил согласие Совета федераций использовать армию в Донбассе — актуальные новости 22 февраля.

О признании Путиным ОРДЛО

После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины и России. Зеленский подчеркнул, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он добавил, что Украина своими территориями не уступит.

Министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник единогласно согласовали пакет санкций против России после признания им ОРДЛО. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2".

О войсках РФ на Донбассе

Совет Федерации России разрешил использование российской армии за границей по просьбе Путина. Спикер верхней палаты парламента РФ заявила, что "это будут миротворческие силы, направленные на установление мира в Донбассе".

Кроме того, Россия признала псевдореспублики "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины - Путин.

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Группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на Евровидении-2022. Напомним, на Евровидение группа повезет песню "Stefania".

Совет принял заявление по признанию Россией ОРДЛО. В ней нардепы, в частности, призывают отключить РФ от SWIFT, запретить экспорт в РФ высокие технологии, продолжить предоставление Украине оборонного вооружения, а также констатируют тот факт, что РФ является агрессором.

СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО — на записях слышно, как террористы признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население, а также удивляются, что ВСУ на это не ведутся.

За сутки 21 февраля в Украине зафиксировали 24 440 новых случаев COVID-19 и 287 летальных исходов, госпитализировали 1 553 человека, выздоровели 33 238 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 56 726 человек.

Темы: ЕвровидениеПутинОРДЛОсанкции


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