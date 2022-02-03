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Тебе бабло накриє як цунамі, підтвердить все Монастирський – про Трухіна написали пісню

Четвер, 3 лютого 2022, 12:05
Тебе бабло накриє як цунамі, підтвердить все Монастирський – про Трухіна написали пісню
Скриншот з відео з нагрудної камери поліцейського, опублікованого УП

Блогер і музикант Володимир Завгородній написав пісню про нардепа Олександра Трухіна після публікації розслідування "Української правди" щодо ДТП за участі обранця, з місця якого він намагався втекти і пропонував хабаря поліцейському.

Джерело: Завгородній у YouTube

Деталі: Музикант зібрав у пісні найцікавіші цитати Трухіна про "піду в ліс тихенько", "в багажнику сумка, а в ній 150 бонусу, 150 цукерок, шоколадок, печива", "кента, який не має претензій", про дзвінок міністру внутрішніх справ Денису Монастирському.  

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Дослівно з пісні Завгородного: "Наша встреча – лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

ВІДЕО ДНЯ

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Мы стоим с тобой на оживлённой автотрассе,

Но сейчас тебе покажется, как будто мы в сберкассе.

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.

Сейчас тебя бабло накроет как цунами.

Ты только знай: я спал на сиденье пассажирском,

Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский.

Мы можем всё решить на месте здесь по-джентльменски,

Смотри: у братана есть сотрясенье – нет претензий.

Ты знай: в нашей жизни много тайны и загадок –

Особенно если захочешь полну сумку шоколадок".

Деталі: Коментатори називають пісню шедевром.

Це не перша подібна реакція Загородного на події у країні.

До цього він випустив пісні про повернення п’ятого президента Петра Порошенка, про "заспокійливе" відео президента Володимира Зеленського у відповідь на повідомлення про можливу підготовку нападу Росії на Україну та ін.

Що було раніше: Скандальна ситуація з депутатом викликала бурхливу реакцію в українців. А низка його фраз стали матеріалом для створення мемів у соцмережі. 

Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський більше доби не реагує на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Передісторія: 

  • 23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був напідпитку і спричинив аварію дорогою з Полтави до Києва. 
  • 1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. На відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда", Трухін говорив правоохоронцю, який прибув на місце аварії: "Сергію, йди сюди. Давай я тихенько зараз у ліс піду. Я з Денисом поговорю. З Монастирським".
  • Міністерство внутрішніх справ на це заявило, що інформація про те, що слуга народу Олександр Трухін після ДТП намагався домовитися з главою МВС Денисом Монастирським, не відповідає дійсності. У відомстві додали, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування цього ДТП, а далі справу розслідує ДБР.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що не мало у своєму розпорядженні відео щодо ДТП за участю нардепа Олександра Трухіна з нагрудної камери поліцейського, яке опублікувала "Українська правда".
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.
  • 2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". 

Ірина Балачук, УП
Теми: ТрухінДТП
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