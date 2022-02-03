Тебе бабло накриє як цунамі, підтвердить все Монастирський – про Трухіна написали пісню

Скриншот з відео з нагрудної камери поліцейського, опублікованого УП

Блогер і музикант Володимир Завгородній написав пісню про нардепа Олександра Трухіна після публікації розслідування "Української правди" щодо ДТП за участі обранця, з місця якого він намагався втекти і пропонував хабаря поліцейському.

Джерело: Завгородній у YouTube

Деталі: Музикант зібрав у пісні найцікавіші цитати Трухіна про "піду в ліс тихенько", "в багажнику сумка, а в ній 150 бонусу, 150 цукерок, шоколадок, печива", "кента, який не має претензій", про дзвінок міністру внутрішніх справ Денису Монастирському.

Дослівно з пісні Завгородного: "Наша встреча – лишь минута на пути,

Дай же мне в лес тихонечко уйти.

Принеси сумку мне поскорей,

Что полна конфет и шоколадок для детей.

Мы стоим с тобой на оживлённой автотрассе,

Но сейчас тебе покажется, как будто мы в сберкассе.

У меня в багажнике есть сумка с чудесами.

Сейчас тебя бабло накроет как цунами.

Ты только знай: я спал на сиденье пассажирском,

Сейчас вам позвонит и подтвердит всё Монастырский.

Мы можем всё решить на месте здесь по-джентльменски,

Смотри: у братана есть сотрясенье – нет претензий.

Ты знай: в нашей жизни много тайны и загадок –

Особенно если захочешь полну сумку шоколадок".

Деталі: Коментатори називають пісню шедевром.

Це не перша подібна реакція Загородного на події у країні.

До цього він випустив пісні про повернення п’ятого президента Петра Порошенка, про "заспокійливе" відео президента Володимира Зеленського у відповідь на повідомлення про можливу підготовку нападу Росії на Україну та ін.

Що було раніше: Скандальна ситуація з депутатом викликала бурхливу реакцію в українців. А низка його фраз стали матеріалом для створення мемів у соцмережі.

Водночас міністр внутрішніх справ Денис Монастирський більше доби не реагує на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

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