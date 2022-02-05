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Головні новини п’ятниці та ночі: Монастирський і ДТП з Трухіним, "сплячий" Путін

Субота, 5 лютого 2022, 07:00
Головні новини п’ятниці та ночі: Монастирський і ДТП з Трухіним, сплячий Путін
Вираз обличчя Путіна в момент появи української збірної. Скриншот трансляції телеканалу CNBC

Монастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним; Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда – актуальні новини 4 лютого і ночі.

Про реакцію Монастирського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, очільник МВС стверджує також, що не бачив відео з боді-камер поліцейських. 

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Також в ОП запевняють, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу".

Журналісти "Української правди" передали до Національного антикорупційного бюро відео із нагрудної камери поліцейського з місця ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Про "сплячого" Путіна на Олімпіаді

ВІДЕО ДНЯ

Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.

За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.

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Українська правда
Теми: ДТПМонастирськийТрухінПутін
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