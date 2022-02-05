Головні новини п’ятниці та ночі: Монастирський і ДТП з Трухіним, "сплячий" Путін

Монастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним; Путін прикинувся, що спить на Олімпіаді, коли виходила українська команда – актуальні новини 4 лютого і ночі.

Про реакцію Монастирського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський каже, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін не звертався до нього по допомогу після скандальної ДТП, очільник МВС стверджує також, що не бачив відео з боді-камер поліцейських.

Реклама:

Також в ОП запевняють, що Володимир Зеленський не ознайомлювався із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участі нардепа зі "Слуги народу".

Журналісти "Української правди" передали до Національного антикорупційного бюро відео із нагрудної камери поліцейського з місця ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Про "сплячого" Путіна на Олімпіаді

ВІДЕО ДНЯ

Президент Росії Володимир Путін вдав, ніби спить, у момент, коли українська команда спортсменів з’явилась на стадіоні в ході урочистої церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекін.

За словами британських журналістів, Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Поблизу білорусько-українського кордону 24 січня збили російський розвідувальний дрон "Орлан", а не український, як наполягала білоруська влада.

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який обгрунтовано підозрюється в убивстві п'ятьох колег на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень.

У Кремлі не відкидають ідеї про потенційні переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Владіміра Путіна на території Туреччини, але на даний час це гіпотетична можливість.

У Києві в Міжнародному виставковому центрі пройшов 25-ий з’їзд парті "Удар Віталія Кличка".

Народний депутат Сергій Кузьміних, якому підписали підозру через отримання хабара, заявив, що не отримував повістку на допит і здивований оголошенням його у розшук.

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на екстреному засіданні у п'ятницю ввечері запровадила обмежувальні заходи, спрямовані на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Канада скерувала в Україну транспортний літак із військовою допомогою.