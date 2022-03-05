Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 12:34
Скриншот

У Херсоні один із учасників акції "Херсон – це Україна" видерся з прапором України на ворожий бронетранспортер під час руху колони російської військової техніки. 

Джерело: відео "Громадського радіо" у Twitte

Деталі: 5 березня у Херсоні, оточеному російською армією, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами. Попри російську армію в місті та заборону ходити групами, люди вийшли у центр міста, аби сказати: "Херсон — це Україна"

Російські окупанти намагалися залякати людей, стріляючи у повітря.

Один з учасників акції виліз з українським стягом просто на техніку російських окупантів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Передісторія: 

  • У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
  • Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.
  • 4 березня росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян, хоча мобільний зв'язок блокувався.
  • Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.
  • Окупанти вимкнули Херсону українське телебачення і почали транслювати російське, але мітинги тривають. 

Теми: ХерсонвійнаРосіяакції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність

Кулеба: МАГАТЕ повинно сказати росіянам “киш” з українських АЕС

відеоДепутата Куницького скрутили на блокпості

Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці

відеоНа Київщині знищили ворожий пункт управління – працює Байрактар

відео, оновленоВорог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Усі новини...
Херсон
У Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною
Зеленський подякував гордим українцям в окупації: Вас намагались принизити, але не вийшло
Vodafonе відновив мобільний зв'язок на Херсонщині
Останні новини
03:40
Colgate обмежила продажі в Росії
03:23
фотоУ центрі Чернігова російські загарбники розбомбили готель "Україна"
02:58
Кабмін прийняв рішення, щоб уникнути дефіциту пального і стримати ціни на нього
02:32
Українська авіація уразила російський Су-34 і ще п’ять ворожих цілей
02:20
Джордж Сорос: Сі Цзіньпін благословив війну Путіна
02:05
Зеленський та Байден провели найдовшу розмову
01:59
фото, відеоНа Сумщині тероборона голіруч відібрала у ворога 3 танки і САУ – голова ОДА
01:39
Росія провокує Білорусь на війну проти України – Генштаб
01:30
У Росії солдата-строковика не відправили на війну в Україну після звернень матері
01:23
"Назад у 90-ті": Зеленський пообіцяв росіянам дефіцит валюти і бідність
Усі новини...