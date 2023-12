У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян

У Херсоні один із учасників акції "Херсон – це Україна" видерся з прапором України на ворожий бронетранспортер під час руху колони російської військової техніки.

Джерело: відео "Громадського радіо" у Twitter

Деталі: 5 березня у Херсоні, оточеному російською армією, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами. Попри російську армію в місті та заборону ходити групами, люди вийшли у центр міста, аби сказати: "Херсон — це Україна"

Російські окупанти намагалися залякати людей, стріляючи у повітря.

Один з учасників акції виліз з українським стягом просто на техніку російських окупантів.

