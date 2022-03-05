У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян
У Херсоні один із учасників акції "Херсон – це Україна" видерся з прапором України на ворожий бронетранспортер під час руху колони російської військової техніки.
Джерело: відео "Громадського радіо" у Twitter
Деталі: 5 березня у Херсоні, оточеному російською армією, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами. Попри російську армію в місті та заборону ходити групами, люди вийшли у центр міста, аби сказати: "Херсон — це Україна"
Російські окупанти намагалися залякати людей, стріляючи у повітря.
Один з учасників акції виліз з українським стягом просто на техніку російських окупантів.
Безстрашні херсонці!— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 5, 2022
Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! 🇺🇦
Fearless Kherson residents!
A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb
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Передісторія:
- У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
- Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.
- 4 березня росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян, хоча мобільний зв'язок блокувався.
- Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.
- Окупанти вимкнули Херсону українське телебачення і почали транслювати російське, але мітинги тривають.