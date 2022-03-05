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У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян

Олена РощінаСубота, 5 березня 2022, 11:34
У Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян
Скриншот

У Херсоні один із учасників акції "Херсон – це Україна" видерся з прапором України на ворожий бронетранспортер під час руху колони російської військової техніки. 

Джерело: відео "Громадського радіо" у Twitte

Деталі: 5 березня у Херсоні, оточеному російською армією, люди вийшли на мітинг з українськими прапорами. Попри російську армію в місті та заборону ходити групами, люди вийшли у центр міста, аби сказати: "Херсон — це Україна"

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Російські окупанти намагалися залякати людей, стріляючи у повітря.

Один з учасників акції виліз з українським стягом просто на техніку російських окупантів.

Передісторія: 

  • У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
  • Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.
  • 4 березня росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян, хоча мобільний зв'язок блокувався.
  • Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.
  • Окупанти вимкнули Херсону українське телебачення і почали транслювати російське, але мітинги тривають. 

Теми: ХерсонвійнаРосіяакції
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