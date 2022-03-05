Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсоне мужчина вылез с флагом Украины на БТР россиян

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 12:34
Скриншот

В Херсоне один из участников акции "Херсон – это Украина" взобрался с флагом Украины на вражеский бронетранспортер во время движения колонны российской военной техники.

Источник: видео "Громадське радіо" в Twitter

Детали: 5 марта в Херсоне, окруженном российской армией, люди вышли на митинг с украинскими флагами. Несмотря на российскую армию в городе и запрет ходить группами, люди вышли в центр города, чтобы сказать: "Херсон – это Украина"

Российские оккупанты пытались запугать людей, стреляя в воздух.

Один из участников акции вылез с украинским флагом прямо на технику российских военных.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Предыстория: 

  • В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
  • 4 марта россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян, хотя мобильная связь блокировалась.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
  • Оккупанты отключили Херсону украинское телевидение и начали транслировать российское, но митинги продолжаются.

Темы: ХерсонвойнаРосcияакции
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Назад в 90-е": Зеленский пообещал россиянам дефицит валюты и бедность

Кулеба: МАГАТЭ должно сказать россиянам "кыш" из украинских АЭС

видеоДепутата Куницкого скрутили на блокпосте

Украинские защитники подбили еще одного полковника РФ, но его спасли кадыровцы

видеоВ Киевской области уничтожили вражеский пункт управления – работает Байрактар

видео, обновленоВраг обстрелял Николаев, обошлось без жертв

Все новости...
Херсон
В Херсоне – масштабный митинг, чтобы выгнать оккупантов. Агрессор пытается запугать стрельбой
Зеленский поблагодарил гордых украинцев в оккупации: Вас пытались унизить, но не получилось
Vodafonе восстановил мобильную связь в Херсонской области
Последние новости
03:40
Colgate ограничила продажи в России
03:23
фотоВ центре Чернигова российские захватчики разбомбили гостиницу "Украина"
02:58
Кабмин принял решение во избежание дефицита горючего и сдерживания цены на него
02:32
Украинская авиация поразила российский Су-34 и еще пять вражеских целей
02:20
Джордж Сорос: Си Цзиньпин благословил войну Путина
02:05
Зеленский и Байден провели самый длинный разговор
01:59
фото, видеоВ Сумской области тероборона голыми руками отобрала у врага 3 танка и САУ – председатель ОГА
01:39
Россия провоцирует Беларусь на войну против Украины – Генштаб
01:30
В России солдата-срочника не отправили на войну в Украину после обращений матери
01:23
"Назад в 90-е": Зеленский пообещал россиянам дефицит валюты и бедность
Все новости...