Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсоне мужчина вылез с флагом Украины на БТР россиян

Елена РощинаСуббота, 5 марта 2022, 11:34
В Херсоне мужчина вылез с флагом Украины на БТР россиян
Скриншот

В Херсоне один из участников акции "Херсон – это Украина" взобрался с флагом Украины на вражеский бронетранспортер во время движения колонны российской военной техники.

Источник: видео "Громадське радіо" в Twitter

Детали: 5 марта в Херсоне, окруженном российской армией, люди вышли на митинг с украинскими флагами. Несмотря на российскую армию в городе и запрет ходить группами, люди вышли в центр города, чтобы сказать: "Херсон – это Украина"

Реклама:

Российские оккупанты пытались запугать людей, стреляя в воздух.

Один из участников акции вылез с украинским флагом прямо на технику российских военных.

Предыстория: 

  • В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
  • Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
  • 4 марта россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян, хотя мобильная связь блокировалась.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
  • Оккупанты отключили Херсону украинское телевидение и начали транслировать российское, но митинги продолжаются.

Темы: ХерсонвойнаРосcияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине объявлена воздушная тревога
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
Все новости...
Реклама: