В Херсоне мужчина вылез с флагом Украины на БТР россиян
В Херсоне один из участников акции "Херсон – это Украина" взобрался с флагом Украины на вражеский бронетранспортер во время движения колонны российской военной техники.
Источник: видео "Громадське радіо" в Twitter
Детали: 5 марта в Херсоне, окруженном российской армией, люди вышли на митинг с украинскими флагами. Несмотря на российскую армию в городе и запрет ходить группами, люди вышли в центр города, чтобы сказать: "Херсон – это Украина"
Российские оккупанты пытались запугать людей, стреляя в воздух.
Один из участников акции вылез с украинским флагом прямо на технику российских военных.
Безстрашні херсонці!
Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! 🇺🇦
Fearless Kherson residents!
A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 5, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
- Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью.
- 4 марта россиянам не удалось снять видео, где херсонцы "счастливо" встречают оккупантов и разбирают гумпомощь от врага. Украинцы вышли в город с украинскими флагами и отказались принимать товары от россиян, хотя мобильная связь блокировалась.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил гордых украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.
- Оккупанты отключили Херсону украинское телевидение и начали транслировать российское, но митинги продолжаются.