В Херсоне мужчина вылез с флагом Украины на БТР россиян

В Херсоне один из участников акции "Херсон – это Украина" взобрался с флагом Украины на вражеский бронетранспортер во время движения колонны российской военной техники.

Источник: видео "Громадське радіо" в Twitter

Детали: 5 марта в Херсоне, окруженном российской армией, люди вышли на митинг с украинскими флагами. Несмотря на российскую армию в городе и запрет ходить группами, люди вышли в центр города, чтобы сказать: "Херсон – это Украина"

Российские оккупанты пытались запугать людей, стреляя в воздух.

Один из участников акции вылез с украинским флагом прямо на технику российских военных.

Безстрашні херсонці!



Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! 🇺🇦



Fearless Kherson residents!



A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb